A cura della Redazione

Gli specchietti retrovisori sono una parte dell’auto che difficilmente si usura, ma in alcuni casi è necessario fare manutenzione o sostituirli: vediamoli insieme.

Immagine dello specchietto retrovisore tratta da autoparti.it

Anche loro meritano attenzioni! Gli specchietti retrovisori sono forse una delle parti dell’auto più resistenti e meno complicate da manutenere, ma a volte subiscono dei danni che si trascinano nel tempo. Avere degli specchietti retrovisori in perfette condizioni, integri e puliti, è fondamentale per poter guidare in sicurezza senza il rischio di perdere la propria visuale su ciò che accade dietro la macchina mentre si è in moto. Scopriamo quando è il caso di aggiustarli o sostituirli.

Che tipo di difetti possono avere gli specchietti retrovisori?

Siamo nel 2023, e ormai esistono tanti tipi di specchietti retrovisori, diversi sia per forma che per funzionalità. Se un tempo questi accessori dell’auto erano dei semplici specchi per la visione di ciò che accada dietro il proprio veicolo, oggi invece sono diventati a loro volta “hi-tech”, arricchendosi di comandi elettrici per il movimento e di sistemi di riscaldamento per prevenire appannamenti.

Più tipi di specchietti retrovisori significa anche più tipi di difetti e danni, e quindi diverse opzioni e modalità di intervento per risolvere il problema. Il primo tipo di danno che venga in mente a chiunque è la classica botta presa da un’altra auto, che finisce per piegare o addirittura rompere il supporto allo specchietto incidentato.

Ma nelle auto più moderne gli specchietti vanno incontro a diversi altri malfunzionamenti: in primo luogo, molte auto oggi sono dotate di specchietti ruotabili elettricamente tramite dei comandi al proprio interno. Questa comodità porta con sé il rischio che i cavi si usurino, rendendo impossibile regolare l’orientamento degli specchietti. Altri specchietti hanno un sistema di riscaldamento elettrico, ancora più complicato da riparare.

Perché gli specchietti retrovisori si sono danneggiati?

Come detto, tutti i guidatori almeno una volta nella loro vita hanno avuto esperienza di piccole collisioni con altre auto che abbiano portato alla parziale/totale rottura dei supporti degli specchietti retrovisori. Ma oggi le funzionalità elettroniche aggiuntive hanno reso questi strumenti ancora più a rischio di danneggiamento.

Essendo degli elementi esterni dell’auto, sono esposti alle intemperie e quindi a un’usura più veloce: i comandi elettronici possono incorrere in ossidazioni, fusibili bruciati, guasti meccanici. Per non parlare degli specchietti dotati di riscaldamento elettrico, molto utili per evitare pericolosi appannamenti ma più complicati da aggiustare.

Come sostituire gli specchietti retrovisori?

La sostituzione degli specchietti retrovisori può sembrare una delle operazioni più semplici tra quelle di manutenzione dell’automobile. Ma in realtà non è così: servono mani sapienti per completare in maniera accurata la sostituzione di questi elementi. È sicuramente possibile portarsi avanti e comprare al miglior prezzo da un rivenditore affidabile i nuovi specchietti, risparmiando del prezioso denaro

Ma la sostituzione in sé può risultare molto difficile, specie nel caso si tratti di specchietti high-tech con molti cavi ed elementi elettronici e meccanici: per questo è consigliato rivolgersi a un’azienda di servizio tecnico specializzata. Il fai da te porta risparmio, ma anche tanti rischi.