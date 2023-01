Approvato finalmente il progetto aggiornato dell'impianto di videosorveglianza, denominato “Torre Annunziata Sicura 4.0”, elaborato dall’ingegnere dell’Utc Luigi Gaglione.

Come si ricorderà l’Amministrazione comunale nel luglio del 2019 aderì al Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli per l’approvazione di vari progetti, tra cui anche quello dell’impianto di videosorveglianza. Il progetto fu a suo tempo finanziato per un importo complessivo pari a circa 700mila euro, per la precisione 695.529,36 euro. Nel giugno del 2020 fu indetta procedura di gara, ma un anno dopo, luglio 2021, la gara fu revocata dal nuovo dirigente, insieme a tante altre non ancora aggiudicate, per le note vicende che investirono l’ex dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Successivamente sia il Commissariato di Polizia che la Compagnia dei Carabinieri fecero pervenire i loro rilievi in merito alle zone del territorio presso cui ampliare il sistema di videosorveglianza. Così il progetto originario subisce modifiche e aggiornamenti di prezzo, e finalmente viene approvato con determina il 30 dicembre scorso.

A questo punto non resta che avviare le procedure di gara attraverso la Stazione Unica Appaltante (SUA) presso il Provveditorato delle Opere Pubbliche di Napoli, con l’auspicio che non trascorra troppo tempo per la sua aggiudicazione.

Un sistema di videosorveglianza efficace e distribuito su tutto il territorio cittadino, a completamento di quello già esistente (anche se quest’ultimo andrebbe rivisto), rappresenta sia un deterrente per i malintenzionati che un sistema valido per avvalersi di prove importanti in caso di episodi delinquenziali.