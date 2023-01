A cura della Redazione

Venerdì 13 gennaio è stato approvato il progetto esecutivo per l’efficientamento energetico della sede comunale di Torre Annunziata, sita in via Provinciale Schiti.

Sostanzialmente, la Casa comunale diventerà un edificio a consumo zero con pannelli fotovoltaici e infissi di ultima generazione, evitando il consumo di energia elettrica che verrà recuperata dai pannelli e dalla riduzione della dispersione termica dell’edificio. Pertanto saranno realizzati sistemi intelligenti di controllo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimazione dei consumi.

La determina dirigenziale, a firma dell’ingegnere Valentino Ferrara (Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Luigi Gaglione), prevede anche la rimodulazione del progetto e l’aggiornamenti dei prezzi alla tariffa regionale 2022, per un importo complessivo di 2.278.269 euro, di cui 586mila euro con fondi comunali e il restante con risorse regionali.

A breve verrà bandita la gara e si provvederà ad eseguire per step i lavori, considerato che alcuni uffici comunali dovranno essere necessariamente spostati. La fine delle attività è prevista per il 31 dicembre 2023.