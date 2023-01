A cura della Redazione

Prorogata fino a tutta la giornata di sabato 21 gennaio l'allerta meteo in Campania.

Attualmente è in vigore un avviso di criticità arancione su gran parte del territorio, valevole fino alle 8 di domani.

Dalle 8 e fino alle 23.59, il livello passa a giallo.

Questo il bollettino meteo diffuso dalla Protezione civile regionale in merito alla giornata di sabato: "Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale; i fenomeni risulteranno nevose, soprattutto sul settore interno, a quote superiori ai 400-500 metri di quota, e localmente anche a quote inferiori, e tenderanno a divenire isolate o locali nel corso della giornata. I venti spireranno forti dai quadranti settentrionali con raffiche, tendenti a divenire moderati con locali rinforzi, nel corso della mattinata, e a ruotare fino a divenire prevalentemente sud-occidentali. Il mare si presenterà molto agitato o grosso, con moto ondoso in attenuazione. Le temperature non subiranno variazioni significative. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose. Gelate dal pomeriggio a quote collinari e localmente anche a quote inferiori".