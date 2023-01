A cura della Redazione

Valorizzare e portare a conoscenza dei molti la bellezza dei nostri territori e l’accoglienza del turista è da sempre il punto focale della Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” di Torre Annunziata. A tal proposito la Pro Loco e “Ospitalità Diffusa - AreV-OD” hanno deciso di collaborare per mettere in campo il primo (per)Corso di orientamento all'Accoglienza turistica volto al benessere degli ospiti ed allo sviluppo del territorio rivolto ad aspiranti gestori di attività extra-alberghiera, ma anche ad operatori già in attività che intendano ricevere aggiornamenti. Il progetto prende il nome di “Mo’ m’arape nu B&B!”.

Il 28 gennaio 2023 alle ore 10 presso la sede della Pro Loco vi sarà la presentazione del progetto a cui potranno partecipare interessati, cittadini, istituzioni e la stampa. Iscrizioni sono aperte fino a tale data per un numero max di 20 persone e vedranno un contributo volontario di partecipazione di 30 euro. L'iscrizione è soggetta a prenotazione da effettuare telefonando al numero 08118381281, scrivendo mail a prolocoplonti1@gmail.com, scrivendo un WhatsApp al numero 3348645458 oppure recandosi presso la sede della Pro Loco dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle ore 17,30, il martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

Gli incontri previsti saranno 3 di circa 2 ore ciascuno e si terranno mercoledì 1, 8 e 15 febbraio 2023 dalle ore 18,30 presso la sede della Pro Loco Oplonti in Via Sepolcri n°16 a Torre Annunziata.

I partecipanti acquisiranno tutte le nozioni necessarie sull’avvio e gestione di Bed and Breakfast, Casa Vacanze, Affittacamere grazie al contributo di specialisti, esperti ed operatori del comparto turistico e durante gli incontri saranno previste testimonianze di Gestori.

Nel (per)corso saranno trattati aspetti utili per l'Avvio e la Gestione di attività Extra-alberghiere: tecnico/amministrativi, urbanistici, di arredo, di gestione fiscale-contabile, normativi, profili di responsabilità, adempimenti/comunicazioni obbligatorie agli Enti, utilizzo risorse Web e “social”.

Al termine a ciascun partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione ed un buono sconto per l’adesione ad “Ospitalità Diffusa - AreV-OD” per il 2023.

“Da sempre la Pro Loco è in campo affinché le nostre bellezze possano essere conosciute da molti e soprattutto alla valorizzazione di esse. – ha commentato il presidente della Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” Luigi Scognamiglio – Grazie alla collaborazione con l’avv. Aldo Avvisato e alla rete “Ospitalità Diffusa – AreV-OD” abbiamo deciso di mettere in campo questa iniziativa affinché possa essere uno sprone per mettersi in gioco e diventare ambasciatori del proprio territorio. Noi come Pro Loco crediamo nel nostro territorio e siamo sempre ben disposti ad aiutare e ad accogliere il turista affinché si possa sentire a casa e godere delle nostre bellezze”.

“Nelle Ultime stagioni estive trascorse si è registrato un consistente afflusso di Turisti che, richiamati dai grandi attrattori quali il Vesuvio e gli Scavi di Pompei, in primis, si sono riversati nel Territorio vesuviano, ed anche a Torre Annunziata, pernottando nelle strutture ricettive extra-alberghiere presenti nell'area. – ha commentato il presidente di Ospitalità Diffusa - AREV-OD Aldo Avvisati -. Ebbene risulta evidente che se il trend si confermerà, ci sarà sempre più necessità di altri posti letto, di altre strutture. Ma la crescita delle strutture deve andare di pari passo con lo sviluppo di una Cultura dell'Accoglienza turistica che significa, soprattutto, conoscere ed osservare le procedure da seguire nell'avvio e per una corretta gestione dell'attività ed avere grande cura e rispetto dell'Ospite. Per questo, per sviluppare una Cultura della buona Accoglienza e per affermare una identità turistica della Città, si è deciso, insieme con la Pro Loco di dare avvio ad un percorso di orientamento che possa dare i primi elementi e rudimenti a coloro che intendono intraprendere l'attività di accoglienza ricettiva sul Territorio come anche a chi è già avviato ma si rende conto che gli fanno un po’ difetto le basi. In questo percorso saremo accompagnati da esperti, operatori del comparto e dall'esperienza maturata sul campo dei Gestori delle strutture parte dell'Associazione rete di “Ospitalità Diffusa - AreV-OD”, operativa nel comprensorio vesuviano dall'anno 2016, che costituiscono un modello nell'esercizio di quella che viene chiamata "Accoglienza Autentica" dell'Ospite”.