A cura della Redazione

Iniziato ieri lo sciopero dei benzinai, che si protrarrà fino alle ore 19 sulla rete stradale ordinaria, e fino alle 22 in autostrada, di giovedì 26 gennaio.

Nell'area vesuviana, i distributori che resteranno aperti sono:

- Indipendent, in via Spinelli 24 a Pompei;

- Gas Auto Cirillo in via Prota e Ansor in via Nazionale 18 a Torre del Greco;

- De Simone Maria in via Roma 94 a Torre Annunziata;

- Shell in via Astalonga a San Giuseppe Vesuviano;

- Gas Auto in viale della Pace a San Sebastiano al Vesuvio;

- Di Palma Mario in via Marigliano a Somma Vesuviana.

La prefettura di Napoli riferisce che "il servizio sarà garantito anche dagli impianti a gestione diretta delle compagnie petrolifere, dagli impianti non presidiati automatizzati e da alcune stazioni cosiddette "no logo" che non aderiscono alla Fegica ed alla Figisc/Ainsa - Confcommercio".