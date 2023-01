A cura della Redazione

Torna l'allerta meteo in Campania. Per tutta la giornata di giovedì 26 gennaio - a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 - è in vigore un livello di criticità idrogeologica giallo su Piana Campana, Napoli, Isole del Golfo, Area Vesuviana, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana Sele e Alto Cilento.

Previsti temporali anche intensi e improvvisi, con grandinate, fulmini e raffiche di vento.

Saranno possibili, inoltre, danni alle strutture provvisorie (impalcature o strutture esposte alle sollecitazioni dei venti), caduta di rami o alberi, danni alle coperture (per effetto della grandine).

La Protezione Civile raccomanda ai sindaci di attivare i COC (centri operativi comunali) per far fronte ad eventuali emergenze.