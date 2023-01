A cura della Redazione

Il presidio di Libera (l'associazione contro le Mafie) di Torre Annunziata, coordinato da don Ciro Cozzolino, cerca volontari. Per il "reclutamento", il sodalizio, intitolato a Raffaele Pastore e Luigi Staiano, ha organizzato una serata al Nonsolocaffè di corso Vittorio Emanuele III.

Domenica 29 gennaio, alle 18, ci sarà infatti la "Festa del tesseramento" con la "tombolata della legalità" e musica live di Jacopo e Pio.

Il denaro raccolto verrà utilizzato per l'acquisto di libri sulla legalità raccontata ai bambini.

"Fare Libera significa costruire relazioni nuove dove l'altro è visto non come ostacolo ma come opportunità - si legge in una nota di Libera -. La cultura mafiosa si nutre di individualismo e sospetto e perciò lacera e distrugge le nostre comunità. Ritrovarsi per fare festa per incontrare l'altro nella gioia e nella gratuità".