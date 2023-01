A cura della Redazione

Poco più di 70mila euro per risistemare il manto stradale delle arterie su cui transiteranno i ciclisti al prossimo Giro d'Italia, nel corso della tappa napoletana che attraverserà, tra le altre, anche la città di Torre Annunziata il prossimo 11 maggio.

Il Comune oplontino, per il tramite dell'UTC, ha inoltrato alla Città Metropolitana di Napoli - che aveva approvato il protocollo d'intesa relativo al “Piano Strategico per interventi di messa in sicurezza della viabilità legata al Giro d’Italia 2023" - l'elenco delle opere necessarie a migliorare le sedi stradali di Corso Umberto I, via Tagliamonte, via Simonetti, via Vittorio Veneto e via Plinio, il percorso cittadino dove transiterà la carovana rosa. La Commissione Straordinaria, che gestisce l'attività amministrativa dell'Ente, ha dato l'ok al progetto definitivo che dunque diviene cantierabile e finanziabile.

La Città Metropolitana metterà a disposizione 60.593,27 euro, la restante parte - 10.201,21 euro - sarà impegnata dal Comune.

Niente più buche - o meglio voragini - che puntualmente si ripresentano soprattutto in via Tagliamonte e via Simonetti e che rappresentano un costante pericolo per automobilisti e centauri. Almeno fino al passaggio dei corridori! Poi, riappariranno come per... magia, in attesa di una nuova tappa del Giro...