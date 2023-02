A cura della Redazione

L’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa ha attivato una sede a Torre Annunziata per lo svolgimento di tirocini curriculari e extracurriculari grazie alla convenzione siglata con la società La Maestra Conny Srl di Sangiovanni Concetta, maestra e direttrice della scuola paritaria dell’infanzia Le Magiche Fiabe in via Ercole Ercole 153.

“L’obiettivo è collaborare con l’Università per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro – afferma Sangiovanni -. Promuovere il tirocinio quale misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione con inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro”.

Poi aggiunge: “Siamo una realtà che offre e promuove sul territorio la continuità del percorso educativo e scolastico, riducendo gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e promuovendo la piena inclusione di tutti i bambini e nel rispetto di tutte le forme di diversità; sostenendo la primaria funzione educativa delle famiglie; favorendo la conciliazione tra i tempi di lavoro dei genitori e la cura dei bambini, nonché, la qualità dell’offerta educativa anche attraverso la qualificazione universitaria.