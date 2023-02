A cura della Redazione

A seguito della nomina del Ministro dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, avvenuta con decreto del 26 gennaio 2023, venerdì 27 gennaio il sindaco di Trecase Raffaele De Luca si è insediato alla guida dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Il Commissario Straordinario, nella giornata di venerdì, ha incontrato il Commissario uscente, Agostino Casillo, per le consegne di rito, avvenute nella massima cordialità e collaborazione.

Si è poi trattenuto presso il Castello Mediceo di Ottaviano, sede dell’Ente Parco, con il Direttore Stefano Donati per conoscere il personale dipendente dell’Ente e avviare le prime attività.

Molti i messaggi di congratulazione e buon lavoro che sono giunti al Commissario dalle istituzioni del territorio.

“È per me un onore – ha dichiarato il neo Commissario straordinario dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca –, anche in qualità di primo cittadino di uno dei Comuni del Parco, arrivare a rivestire questo ruolo così prestigioso e strategico per il territorio. Il Parco Nazionale, in questi anni, ha ricevuto un nuovo slancio, dopo le tristi stagioni degli incendi e della pandemia, e sarà mia cura impegnarmi affinché questa spinta prosegua, all’insegna della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del nostro territorio. Sarà mia cura – prosegue il Commissario De Luca – affinché l’Ente sia aperto al dialogo con tutti i soggetti portatori di interessi e si trovi una sintesi alle esigenze di tutela e sviluppo.

Ringrazio - ha concluso - il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, per avermi dato fiducia in un compito così importante e stimolante”.