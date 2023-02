A cura della Redazione

Vento forte, brusco calo delle temperature e gelate serali e notturne.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo che scatterà dalle ore 17 di sabato 4 e persisterà fino alle 9 di lunedì 6 febbraio. I venti tenderanno ad attenuarsi da domenica sera.

Le criticità riguarderanno l'intero territorio regionale, "ma non è escluso che il trend con abbassamento delle temperature prosegua anche nei giorni successivi", fa sapere la Protezione Civile.

"A causa della particolare tipologia dei fenomeni previsti, e in particolare del forte vento, saranno possibili danni alle strutture provvisorie, come impalcature o strutture esposte alle sollecitazioni dei venti nonché la caduta di rami o alberi", prosegue il comunicato.

Ed ancora, "in considerazione del bollettino e dell'avviso meteo, si raccomanda alle autorità competenti di attivare tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti, come le gelate e il vento forte, in linea con i rispettivi piani comunali di Protezione Civile e di attivare i Centri Operativi Comunali. Si richiama i sindaci a voler assicurare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, nonché - conclude la Protezione Civile regionale - di prestare attenzione alle fasce fragili della popolazione e ai senza fissa dimora in previsione del brusco calo delle temperature".