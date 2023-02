A cura della Redazione

Dopo gli anni della pandemia ritorna la III Edizione della sfilata di "Carnevale 2023 - Festa dei Colori della Pace - Pace in Città”.

Una mattinata di festa a Torre Annunziata, giovedì 16 febbraio, per gli alunni delle cinque scuole primarie della città: i Comprensivi "Alfieri", "Leopardi" e " Parini Rovigliano", ed i II e IV Circoli Didattici "Siani" e C. N. Cesaro".

I circa 1.000 bambini delle scuole, accompagnati da maestre, genitori, animatori volontari e ragazzi del servizio civile, sfileranno per le strade oplontine per festeggiare il “Carnevale della pace” in un periodo in cui questo tema è ancora più urgente dopo gli avvenimenti in Ucraina.

L’evento è organizzato dall’associazione “Piccoli Passi Grandi Sogni Aps”, attiva nell'ambito della Comunità Salesiana torrese, con il patrocinio e sostegno dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Proloco Marina del Sole e l’Oratorio Salesiano.

Polizia municipale, Carabinieri e Polizia garantiranno un ordinato svolgimento della sfilata, mentre la Misericordia, con un'ambulanza, e la Protezione Civile con i propri mezzi, garantiranno servizi di propria competenza.

La sfilata partirà alle ore 9.3 da piazza Ernesto Cesàro (Sasnta Teresa) con maghi, trampolieri, mascotte, banda musicale, animatori in maschera e con il corpo di ballo “Le Camillos” e l'ASD Dance Academy, proseguirà poi lungo corso Vittorio Emanuele III. Il corteo festoso giungerà infine in piazza Giovanni XXIII della Pace (Madonna della Neve), dove saranno letti messaggi di pace.

"La conclusione della sfilata nella zona sud della città è fortemente simbolica - si legge in una nota degli organizzatori -, per anni camorra e malaffare hanno tenuto in scacco interi quartieri, dove di tutto si parla tranne che di speranza e di pace. Per il Carnevale, Torre Annunziata, la città del mare, della pasta, della sabbia nera e degli Scavi di Oplonti, si trasformerà in un grande arcobaleno di pace".