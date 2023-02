A cura della Redazione

Tony Colombo, il cantautore melodico di origini siciliane, è pronto a riabbracciare il suo pubblico nella splendida cornice del teatro situato nel cuore dello storico quartiere Fuorigrotta di Napoli per quattro imperdibili concerti, dal 14 al 23 febbraio.

Tony Colombo proverà a coniugare una nuova magica empatia con il pubblico cantando i maggiori successi del suo vasto repertorio in una festa musicale.

I concerti seguono lo straordinario successo dell'ultimo anno, che ha visto il cantante protagonista di palchi d'eccellenza da tutto esaurito, come l'Arena Flegrea in estate o le due date da pienone al Palapartenope di Napoli in coppia con un altro beniamino del pubblico napoletano, Ivan Granatino. Stavolta pronto a conquistare il suo pubblico con uno show dalle atmosfere più intime e dalle tonalità di romanticismo che invaderanno la platea, per una proposta che celebrerà la carriera di una voce unica del suo genere, che ripercorrerà i successi di ieri e quelli di oggi.

Il pieno d'amore sarà suddiviso in quattro serate uniche tutte sold out, quattro spettacoli in cui Tony Colombo coinvolgerà il pubblico in viaggio sentimentale nella sconfinata longevità di brani dell'artista melodico, autore di oltre venti album e di una carriera precocissima tra apprezzamenti di pubblico, riconoscimenti e vaste platee nazionali e internazionali.

Quattro successi che sanciscono l'operazione di rilancio del Teatro Troisi gestito dal suo patron Pino Oliva, che è sempre attento a proposte divise tra tradizione e spettacolo contemporaneo.

In concomitanza del concerto di debutto di San Valentino di Tony Colombo, di grande interesse è la proposta lanciata dalla società Jesce Sole, responsabile della comunicazione dell’artista, che lancia attraverso i suoi profili social un giveaway speciale. Concorso a premi che mette in palio l’opportunità di trascorrere un San Valentino unico nel suo genere. L’iniziativa, infatti, prevede l’estrazione di una card di coppia per assistere alla prima delle date sold out alla coppia che sarà poi anche ospite nel backstage del teatro per conoscere Tony Colombo.

Iniziativa che ha sancito un grande successo di partecipazione ai canali digitali ufficiali della società di comunicazione, media ed eventi napoletana.