A cura della Redazione

Scade il 30 aprile l'Avviso pubblico della Regione Campania rivolto ai figli di vittime di incidenti sul lavoro per un sostegno al percorso socio-educativo.

L'avviso è pubblicato sul Burc n. 8 del 30 gennaio 2023 e contiene i modelli di domanda e gli importi del contributo che variano a seconda della fascia di reddito Isee e dei vari livelli.

Il contributo è erogabile fino ai 28 anni di età estendibili a 35 anni in caso di frequenza universitaria.

E' prevista una procedura di erogazione a sportello privilegiando i redditi più bassi.

"Questa misura è una scelta di civiltà della Regione Campania grazie alla legge regionale 13/2015 - – afferma il commissario cittadino del PD di Torre Annunziata Paolo Persico -. La proposta, avanzata dal consigliere regionale del PD Antonio Marciano e approvata all'unanimità dal Consiglio, è stata costantemente finanziata dall'Amministrazione guidata da Vincenzo De Luca e rappresenta una manifestazione di solidarietà della comunità regionale per le famiglie colpite dall'evento luttuoso, quale sostegno per contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi che ne derivano per i giovani”.

La legge, che ha visto anche la condivisione e la partecipazione delle organizzazioni sindacali, è solo un tassello di una più ampia politica che bisogna attivare per prevenire gli incidenti sul lavoro.

“E' fondamentale – conclude Persico - far conoscere questa opportunità alle famiglie di Torre Annunziata e della Campania e al tempo stesso impedire che si facciano passi indietro sulle garanzie e diritti dei lavoratori in tema di sicurezza. Da questo punto di vista bisogna condurre una ferma battaglia in Parlamento e nel Paese contro l'ipotesi di stravolgimento delle norme in materia di appalti e subappalti".