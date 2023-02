A cura della Redazione

Si è svolta stamattina, giovedì 16 febbraio, la III Edizione della sfilata di "Carnevale 2023 - Festa dei Colori della Pace - Pace in Città”.

In sfilata gli alunni delle cinque scuole primarie della città: i Comprensivi "Alfieri", "Leopardi" e "Parini Rovigliano", ed i II e IV Circoli Didattici "Siani" e C. N. Cesaro".

Circa mille bambini, accompagnati da maestre, genitori, animatori volontari e ragazzi del servizio civile, hanno sfilato per le strade oplontine per festeggiare il “Carnevale della pace”. L’evento è organizzato dall’associazione “Piccoli Passi Grandi Sogni Aps”, attiva nell'ambito della Comunità Salesiana torrese, con il patrocinio e sostegno dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Proloco Marina del Sole e l’Oratorio Salesiano.

La sfilata è partita alle ore 9.30 da piazza Ernesto Cesàro (Santa Teresa) con maghi, trampolieri, mascotte, banda musicale, animatori in maschera. C'erano anche con il corpo di ballo “Le Camillos” e l'ASD Dance Academy. Il corteo ha attraversato corso Vittorio Emanuele III. Il fino a giungere a piazza Giovanni XXIII della Pace (Madonna della Neve), dove sono stati letti i messaggi di pace.

Servizio d'ordine assicurata dalla Polizia Municipale, le Forze dell'ordine, la Protezione civile e la Misericordia..

Una manifestazione senz'altro riuscitissima per la gioia di piccoli, meno piccoli e grandi.