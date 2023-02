Il Napoli si prepara a vincere il terzo scudetto tricolore, dopo quelli vinti nel 1987 e nel 1990. Quindici punti di vantaggio sulle dirette avversarie sono un bottino ragguardevole e rassicurante a 15 giornate dalla fine del campionato. Ma guai a parlarne di scudetto con i napoletani: la scaramanzia viene prima di tutto.

La parola scudetto rimane un tabù, anche se tutti pensano che oramai nessuno potrà portarlo via al Napoli di quest’anno. Troppo forte e spettacolare la squadra azzurra nei confronti delle avversarie. I tifosi, semmai, e non sono pochi, incominciano a fare un pensierino alla Champions League. Vincere la competizione forse no, ma almeno superare qualche altro turno e arrivare tra le prime quattro squadre del torneo.

Ma torniamo alla scudetto. Chi ha avuto la fortuna, e noi siamo tra questi, di vivere i due scudetti del Napoli di Diego Armando Maradona non dimenticherà facilmente quelle giornate memorabili in cui i tifosi napoletani di tutti il mondo poterono festeggiare quell’ambizioso traguardo.

Con il primo scudetto furono compiute cose inimmaginabili, che solo l’estro e la fantasia dei napoletani potevano realizzare. Per tre settimane, dal 10 al 25 maggio, l’ampiezza, l’estrosità e l’intensità della partecipazione popolare, a tutti i livelli, dal più povero scugnizzo al più autorevole intellettuale, sorpresero l’opinione pubblica e i visitatori italiani.

Ed è proprio per chi non ha vissuto in prima persona quei magici momenti, che torresette.news pubblica alcune delle più belle immagini del primo scudetto del Napoli. Foto tratte dal volume stampato in pochissime copie di Antonio Ghirelli “La magica storia del Napoli”, foto di Lucas Uliano, di cui noi ne conserviamo gelosamente una copia, e che vogliamo condividere con i nostri lettori.