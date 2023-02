A cura della Redazione

Finalmente riparte il cantiere della stazione di Baia dell'EAV. Grazie all'intervento della Regione Campania e del Presidente Vincenzo De Luca si è sbloccata un'opera ferma da anni a causa di un contenzioso giudiziario.

La stazione di Baia, sulla linea Cumana, potrà essere completata nella sua nuova veste archeologica e riaprire all'esercizio ferroviario, garantendo così un altro punto di accesso turistico a questa splendida zona della Campania.

Il progetto fu approvato nel 2003, ora la Regione prevede che per il 31 dicembre 2024 si concluda. L'opera parte da quanto realizzato fino al 2012 e riguarda anche l'adeguamento normativo dei sistemi di accesso, i percorsi interni alla stazione, gli impianti tecnologici e l'apertura dell'uscita dal sottopasso alla via Terme Romane. Una seconda fase prevede poi la variante per la seconda uscita sul lungomare di Baia e l'arredo urbano.

Ad attuare il progetto è l'Eav che subentra alla Presidenza della Giunta Regionale e potrà realizzare le opere con i fondi già pronti che nella prima fase sono di 28,3 milioni di euro. Si parte dal 60% di lavori già realizzati.