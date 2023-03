A cura della Redazione

Il comune di Torre Annunziata ha indetto un appalto per la riqualificazione di due isolati del Quartiere Penniniello (isolati 9-15) che comprende la progettazione definitiva e esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché per i seguenti lavori:

MESSA IN SICUREZZA SISMICA: interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di Edilizia Residenziale Pubblica e conseguenti progetti di miglioramento o di adeguamento sismico, che potranno essere realizzati anche attraverso la demolizione e ricostruzione degli edifici, laddove è più adeguata alle esigenze progettuali.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, comprese le relative progettazioni; interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente.

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI: progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento.

L’importo a base d’asta è di quasi 4milioni di euro a valersi sui fondo complementare al Pnrr “Programma “sicuro, verde e sociale: riqualificazione Edilizia Residenziale Pubblica”.