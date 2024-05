A cura della Redazione

C’era il senso di appartenenza, la volontà di riscatto, la caparbietà di far sentire la propria voce e di urlare a tutti che il quartiere "Provolera" esiste e che può continuare a rinascere grazie all’impegno e al lavoro delle persone che la vivono.

Ieri sera, domenica 12 maggio, a via Andrea Costa, lì dove è ritornata Elena Fiore fino alla sua scomparsa, attrice amata e stimata del panorama cinematografico italiano, una nutrita folla di residenti e curiosi ha assistito alla scoperta della targa commemorativa e alla piccola mostra fotografica allestita per rinnovarne la memoria. L'iniziativa è stata promossa dal comitato di quartiere presieduto da Rosaria Langella.

Tra questi anche la candidata M5S Mariantonietta Zeppetella che ha ascoltato con interesse gli aneddoti raccontati dai nipoti di Elena Fiore: “Queste realtà fatte da donne che non si arrendono e combattono per risanare il loro quartiere già mi aveva colpito nelle scorse settimane e per me è stato un piacere ritornare. La forza delle donne è invincibile e inesauribile e queste iniziative lo dimostrano. A loro andrà sempre il mio appoggio e la mia presenza vuole sottolineare proprio questo!”.