Don Bosco, viene ricordato in maniche di camicia e l’Unione Exallievi/e di Don Bosco “don Pasqualino Dati” di Torre Annunziata inizia allo stesso modo questo percorso di aiuto dando vita allo “Sportello Ascolto Accoglienza Antiusura”. La sede è presso la chiesa di S. Maria del Carmelo, sita in Torre Annunziata alla via Cavour 124.

Sportello Ascolto non ha scopo di lucro, si fonda sul volontariato e svolge la sua attività a favore di tutti quei soggetti a rischio economico. Chi ha bisogno di essere ascoltato troverà disponibili ex allievi/e che insieme a professionisti esperti, hanno deciso di dedicare parte della loro esistenza a coloro i quali la crisi economica, la precarietà lavorativa ha creato disagi.

Sportello Ascolto opererà sulla prevenzione, ponendosi come obiettivo primario, l’informazione, orientamento, assistenza e prestazione di garanzia per quanti si trovano in condizioni di sovraindebitamento affinché tale condizione non trascini la persona verso l’usura. A tal proposito, l’Associazione sarà costantemente impegnata alla realizzazione di iniziative idonee alla prevenzione del fenomeno e della promozione della cultura, della legalità, e all’uso corretto del denaro.

Inizialmente la sede sarà aperta una volta a settimana e su appuntamento ogni volta che ce ne sarà bisogno. Giovedì 9 marzo alle ore 16.30 sarà inaugurata l’inizio dell’attività presso la nostra sede.