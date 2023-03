A cura della Redazione

Un libro per denunciare le anomalie del sistema bancario e dei fondi speculatori. Lo ha scritto l’avvocato Monica Mandico e s’intitola “Cessione del credito bancario deteriorato e tutela del debitore. Tecniche e strategie difensive nel sistema di gestione dei crediti NPL (Non-Performing Loans) e degli UTP (Unlikely To Pay)”. Il volume è edito da Maggioli Editore.

Il volume affronta il tema delle cessioni dei crediti bancari da parte delle banche a società terze, che spesso cedono i crediti a loro volta, mettendo all'asta case o negozi dei cittadini indebitati, massimizzando la perdita economica. Il testo mette in luce le criticità e le opacità delle operazioni di cessione dei crediti, le modalità del recupero del credito e la gestione degli stessi.

L'avvocato Mandico, Cassazionista del Foro di Napoli, è autrice di libri su diritto bancario e finanziario, sovraindebitamento e GDPR. Nel suo nuovo libro, fornisce un inquadramento normativo complessivo della gestione dei crediti bancari inesigibili, evidenziandone le problematiche.

Il testo si concentra inoltre sul profilo probatorio e sulle questioni, tanto dibattute in giurisprudenza, afferenti alle legittimazioni sulle cartolarizzazioni di chi ha ceduto e di chi ha acquistato il credito deteriorato e/o inesigibile. Da anni, infatti, le banche preferiscono cedere a società terze i crediti bancari, massimizzando la perdita economica, tenendo i bilanci in attivo e risparmiando sui costi di gestione, con notevoli benefici fiscali. Le società esterne acquistano dunque i crediti di difficile esazione, assumendosi i rischi del recupero.