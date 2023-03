A cura della Redazione

Resta interdetta la circolazione ferroviaria della Cumana tra Pozzuoli e Torregaveta.

L'EAV ha comunicato che, a seguito del terremoto ai Campi Flegrei dello scorso lunedì sera, sussiste ancora il pericolo di caduta massi provenienti da reperti archeologici situati in prossimità dei binari. Sovrintendenza e Vigili del Fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona.

Nel frattempo, i treni in partenza da Montesanto limitano la corsa a Pozzuoli, mentre tra la Stazione di Pozzuoli e quella di Torregaveta è istituito un servizio sostitutivo di bus per i viaggiatori.