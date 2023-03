A cura della Redazione

Pulizia dell'impianto di sollevamento fognario di via Fusco a Torre Annunziata, scatta il provvedimento di viabilità.

Il Comandante della Polizia Locale, Giovanni Forgione, ha emanato l'ordinanza che istituisce il divieto di sosta e fermata in via Gino Alfani, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Fusco e quella con la Rampa Nunziante.

Le prescrizioni sono state disposte dalle ore 19 del prossimo venerdì 24 marzo alle ore 6 del 25 marzo.