A cura della Redazione

Can Yaman torna in Campania. L’attore turco, a distanza di due anni dall’ultima visita, farà tappa in tre città nell’ambito del tour “Break The Wall”, partito lo scorso marzo, e che ha già toccato diverse località del nostro Paese.

Il divo turco, che lo scorso autunno è sbarcato sugli schermi di Canale 5 con la fiction light crime di successo Viola come il mare, nella quale ha recitato al fianco di Francesca Chillemi, venerdì 28 aprile sarà al Bola di San Nicola La Strada (Caserta), sabato 29 al So Zen di Pompei e domenica 30 all’Hotel Miramare di Castellammare di Stabia, per poi spostarsi in serata al Modo di Salerno.

Insomma, una bellissima notizia per i fan campani della star turca, che potranno vedere dal vivo il loro beniamino.