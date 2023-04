A cura della Redazione

Il terzo scudetto del Napoli è ormai solo una questione di aritmetica. Gli azzurri potrebbero laurearsi campioni d’Italia già durante il turno di campionato in programma il prossimo weekend: infatti, in caso di vittoria con la Salernitana, e se la Lazio non dovesse battere l’Inter a San Siro, la squadra di Spalletti festeggerà la conquista del tricolore con sette giornate di anticipo.

Resta ancora in piedi, però, l’ipotesi concreta di uno spostamento del derby campano, previsto per sabato 29 aprile alle 15, a domenica alle ore alle 15, dopo il match tra Inter e Lazio. Solo oggi si saprà se Napoli-Salernitana slitterà di un giorno. L’ultima parola, in ogni caso, passa per il Viminale retto dal ministro Matteo Piantedosi, e la Lega Seria A dovrà adattarsi. Dalla Prefettura di Napoli, infatti, hanno rilevato in sede di comitato che lo slittamento è utile per avere una migliore organizzazione dell’ordine pubblico. Concentrare le due partite nella giornata di domenica, alleggerirebbe la pressione sulla città e nell’arena di Fuorigrotta almeno nella giornata di sabato.

Intanto, anche Torre Annunziata si prepara a festeggiare il terzo Scudetto del Napoli. In città iniziano a spuntare striscioni e bandiere: in particolare, piazza Ernesto Cesaro è stata addobbata a festa, e lo stesso sta avvenendo anche in altre zone del territorio cittadino. Insomma, tutto è pronto per celebrare il trionfo della squadra di Luciano Spalletti.