A cura della Redazione

Festa rinviata per la conquista del terzo scudetto del Napoli. Nonostante la vittoria dell’Inter sulla Lazio, il Napoli non è riuscito ad andare oltre il pareggio con la Salernitana, con i gol di Oliveira al 17’ del secondo tempo (17 è anche il numero della sua maglia) e di Boulaye Dia ventidue minuti dopo (39’). Nei restanti 11 minuti di gioco, compreso i 5’ di recupero, gli azzurri hanno preso d’assalto il bunker salernitano ma non sono riusciti a violare la porta di Ochoa, il migliore in campo.

Grande amarezza da parte dei tifosi napoletani giunti da ogni parte d’Italia e del Mondo, approfittando del ponte del 1° Maggio. Ma a voler essere ottimisti, si potrebbe dire che ieri è stata fatta la prova generale dei festeggiamenti, che sono stati rimandati di qualche giorno (mercoledì se la Lazio non vince con il Sassuolo o giovedì se il Napoli non esce sconfitto ad Udine), o semmai a domenica 7 maggio con la Fiorentina allo stadio Maradona.

Insomma solo un po’ di delusione che lascerà ben presto il posto alla grande gioia per uno scudetto atteso da 33 anni.

Due le cose che non riusciamo a comprendere: la gioia dei tifosi salernitani, come se lo scudetto lo avessero vinto loro, e l’esaltazione di alcuni giornali per l’impresa dei granata. Esaltare il “non gioco” di una squadra, che per 90’ minuti si è barricata nella propria area, superando solo in pochissime occasione la metà campo avversaria, ci sembra eccessivo. Se tutte le squadre si comportassero in questo modo, sarebbe una noia mortale assistere alle partite di calcio della serie A. Certo, la Salernitana, come pure le altre squadre inferiori per potenziale tecnico, non poteva fare altrimenti. Ma esaltarne la prova per un “non gioco” e per un solo tiro pericoloso diretto verso la porta in 95’, ci sembra diseducativo.

Dicevamo di una festa solo rimandata. A Napoli e nella provincia continuano gli allestimenti per il “grande giorno”. Noi che siamo stati nella città partenopea vi possiamo assicurare che c’è da rimanere veramente stupefatti. Prossimamente pubblicheremo un servizio fotografico con le scenografie allestite nei vari quartieri di Napoli ma anche nei comuni della provincia.

