A cura della Redazione

Ancora un proroga dell'allerta meteo in Campania. La Protezione Civile regionale ha diffuso un nuovo avviso di criticità idrogeologica che scatterà dalle ore 20 di martedì 2 maggio e persisterà fino alle ore 11 di mercoledì 3.

Attualmente è in vigore l'allerta gialla su tutta la regione, fino alle ore 20 di oggi. Dalle 20, l'allerta resta gialla su penisola sorrentina-amalfitana, piana del Sele, Alto e Basso Cilento, mentre per le restanti aree del territorio si passerà al verde, ossia assenza di fenomeni meteo rilevanti.

"In queste zone - si legge in una nota della protezione Civile - si raccomanda la massima attenzione anche in assenza di precipitazioni per un rischio idrogeologico residuo. Si prevedono ancora possibili ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali ma anche una possibile caduta massi e occasionali fenomeni franosi".

Le precipitazioni dalle 20 di stasera diventeranno isolate, anche a carattere di rovescio o possibile temporale.