A cura della Redazione

In occasione dei probabili festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli, tra mercoledì - se la Lazio non batte il Sassuolo - e giovedì, se gli azzurri vincono o pareggiano a Udine, la Commissione straordinaria alla guida del Comune di Torre Annunziata ha emanato un'ordinanza per la tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza.

Dalle ore 19:00 di mercoledì 3 maggio alle ore 04:00 di giovedì 4 maggio, e dalle ore 19:00 di giovedì 4 maggio alle ore 04:00 di venerdì 5 maggio, vigerà, sull'intero terriotrio comunale, il divieto di vendita di bevande in bottiglia, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali.

Inoltre, è stato disposto il divieto di vendita e utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti.