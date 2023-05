A cura della Redazione

Asl Napoli 3 Sud, attivo servizio di consegna domiciliare di ausili per incontinenza

Gli inconvenienti nella fornitura domiciliare di ausili per incontinenza (pannoloni) sono ancora collegati alle inadempienze del precedente fornitore del servizio la cui gravità ha comportato la risoluzione del relativo contratto e il subentro, a partire dal mese di aprile 2023, di un nuovo fornitore (ditta Svas) il quale, oltre ad assicurare la distribuzione corrente, è anche impegnato nel recupero di tutte le consegne non effettuate nei mesi precedenti.

Negli ultimi 40 giorni sono state effettuate circa 11.000 consegne domiciliari. Inoltre, chiamato a relazionare in merito a specifici casi di disservizi, il nuovo fornitore ha dato rassicurazioni in merito alla tempestiva presa in carico e risoluzione delle diverse problematiche segnalate.

I servizi amministrativi Asl Napoli 3 Sud non solo hanno posto in essere tutte le azioni necessarie al recupero delle precedenti mancate consegne e garantire la regolare gestione di quelle correnti, ma vigilano costantemente circa il corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del nuovo fornitore.

Sul portale www.aslnapoli3sud.it, in home page, sono indicati l’indirizzo e-mail, i due numeri verdi e il numero whatsApp utilizzabili per comunicare con la nuova ditta incaricata del servizio. Le stesse informazioni di contatto sono disponibili presso tutti gli uffici riabilitativi dei distretti sanitari Asl Napoli 3 Sud.