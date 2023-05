A cura della Redazione

Sei nuovi automezzi in dotazione alla PrimaVera, società in house del Comune di Torre Annunziata, grazie al Bonus Industria 4.0.

Domani, venerdì 10 maggio, avverrà la consegna. Tra i nuovi veicoli in arrivo è stato acquistato anche un mezzo totalmente elettrico: una spazzatrice per rioni, quartieri e marciapiedi da 1 metro cubo (nella foto in basso, la prima a sinistra).

Tutti gli automezzi disporranno di pannelli con le immagini, in anteprima, della nuova campagna di sensibilizzazione ambientale lanciata dalla PrimaVera.

“Questo piano di azioni e investimenti – afferma il Commissario dott. Fernando Mone - consentirà di incrementare ulteriormente i livelli di raccolta differenziata, garantendo un miglioramento dei servizi. L’intento è di creare un ciclo virtuoso di recupero e riciclo, sensibilizzando la cittadinanza sulle corrette pratiche di differenziazione dei rifiuti”.