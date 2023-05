A cura della Redazione

Bus EAV fermi nella giornata di giovedì 11 maggio in molti Comuni vesuviani. Lo stop delle corse, per alcune ore, è legato al passaggio del Giro d'Italia che attraverserà Napoli e provincia, oltre alla costiera sorrentina-amalfitana

Questi nel dettaglio i provvedimenti adottati dall'azienda di trasporto sulle diverse linee:

- Nola - Castellammare e Boscoreale - Torre Annunziata: il servizio è sospeso dalle ore 8.30 alle ore 17.00;

- Scafati - Napoli: il servizio è sospeso dalle ore 12.00 alle ore 17.30;

- Servizio urbano di Castellammare di Stabia: è sospeso dalle ore 11.30 alle ore 17.00;

- Servizio urbano di Torre del Greco: è sospeso dalle ore 11.30 alle ore 17.00;

- Servizio urbano di San Giorgio a Cremano: è modificato dalle ore 14.00 alle ore 18.00 come di seguito:

Linea Ospedale del Mare: al ritorno dall’Ospedale del Mare, via de Lauzieres, via De Gasperi, Piazza Cautela, via Lanzara, via Gramsci, viale Regina Margherita, Corso Umberto I° capolinea;

Linea Circolare San Giorgio Rossa: viale Regina Margherita, Corso Umberto, piazza Municipio e normale percorso;

Linea Circolare San Giorgio Verde: via Pessina, viale Regina Margherita, Corso Umberto, piazza Municipio, via De Gasperi, Piazza Tanucci, via Marconi, via Cappiello e normale percorso.

Disagi anche per gli utenti della costiera sorrentina:

- Meta - Sorrento: è sospeso dalle ore 11.30 alle ore 17.00;

- Piano - Sant’Agata: è sospeso dalle ore 11.30 alle ore 17.00;

- Servizio su Vico Equense: è sospeso dalle ore 11.30 alle ore 17.00