Stadio comunale “Alfredo Giraud” di Torre Annunziata: approvato il quadro economico - adeguato ai prezzi 2023 - per la riqualificazione dell’impianto sportivo.

Il Comune di Torre Annunziata ha ottenuto il finanziamento relativo all’adeguamento normativo e funzionale delle stadio comunale “Giraud” per l’importo complessivo di 2.029.781 euro concesso dall’Unione Europea mediante il Ministero dell’Interno, aderendo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). A febbraio di quest’anno, la Regione Campania ha approvato il prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2023, pertanto è stato necessario aggiornare il quadro economico relativo al progetto dello stadio. Adeguamento eseguito dall’ing. Valentino Ferrara dell’UTC con la collaborazione del tecnico esterno per fondi Pnrr arch. Giuseppe Ferraro, mentre il responsabile unico del procedimento è l’ing. Luigi Gaglione. L’importo adeguato ai nuovi prezzi è passato a 2.232.759 euro.

Ma cosa comprendono i lavori per lo stadio Giraud?

Innanzitutto il completo rifacimento del terreno di gioco (circa 700mila euro) e dei relativi impianti. Poi il rispristino dei locali di servizio settore curva, distinti e tribuna e relative barriere di protezione, della gradinata e dei locali di servizio settore ospiti e relative barriere di protezione. Infine, è previsto l’adeguamento dei locali del piano seminterrato e del primo piano della palazzina-curva, oltre agli impianti elettrici e meccanici. Anche le aree esterne saranno oggetto di intervento di riqualificazione.

Ma ai tifosi del Savoia interessa una sola cosa: quando la squadra potrà di nuovo tornare a giocare al Giraud? Da nostre informazioni, se tutto dovesse proseguire nella norma, lo stadio sarebbe pronto per l’estate 2024. Ne consegue che per il prossimo campionato il Savoia deve trovare un altro impianto per le partite da giocare in casa, mentre ritornerà allo stadio Giraud per il campionato 2024/25.