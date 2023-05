A cura della Redazione

La Campania è la terza regione italiana con più bandiere blu. Il prestigioso riconoscimento, sulla balneabilità dei mari e la tutela ambientale, è assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) con sede in Danimarcia. La cerimonia di premiazione dei Comuni che hanno ottenuto il "bollino" avverrà venerdì 12 maggio presso la sede del CNR a Roma.

Come dicevamo, la Campania, con 19 "bandiere", si colloca dietro alla Liguria (34) e alla Puglia (22), ex-aequo con Toscana e Calabria.

In particolare, sono stati premiati i mari della costiera sorrentina (Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense) e quello di Anacapri nella provincia di Napoli, mentre incetta di riconoscimenti la fa la costa salernitana, in special modo quella cilentana: Positano, Capaccio, Agropoli, Castellabate, Montecorice, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Vibonati e Ispani, con la new entry San Mauro Cilento.

"Quando nel 2015 abbiamo assunto la guida della Regione Campania, il litorale della Provincia di Napoli aveva solo due bandiere (Anacapri e Massa Lubrense) - afferma il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Mario Casillo -. La chiusura degli scarichi a mare, la messa in funzione dei depuratori, il completamento delle reti fognarie ha prodotto evidenti miglioramenti per le nostre coste. Proseguiamo il lavoro per restituire la balneabilità a tutto il tratto di costa regionale".