A cura della Redazione

Il treno di Campania Express è un treno speciale della Circumvesuviana che copre la tratta Napoli - Sorrento fermando a poche stazioni e impiegando quindi circa 30 minuti in meno rispetto al treno tradizionale. In questo treno sono garantiti i posti a sedere, l'aria condizionata e lo spazio per le valige.

Il treno, durante il suo percorso, toccherà luoghi meravigliosi e storici come Ercolano e Pompei e farà tappa anche a Castellammare. Ma non fermerà, ancora una volta purtroppo, a Torre Annunziata/Scavi di Oplonti.

Una decisione incomprensibile data l’importanza del sito archeologico rappresentato dalla Villa di Poppea.

Nel 2012 quando venne ripristinato il servizio del "Campania Express" da parte dell'EAV non fu contemplata la fermata di Torre Annunziata/Scavi di Oplontis. All'epoca, ci fu una sollevata di scudi e la fermata fu ripristinata, per poi essere di nuovo soppressa negli anni a seguire.

Nel 2021, l’avvocato Aldo Avvisati, presidente dell’AreV-OD - Ospitalità Diffusa, scrisse al presidente dell’EAV Umberto De Gregorio stigmatizzando la mancata fermata a Torre Annunziata. La protesta, però, non ottenne alcun risultato.

Ora ci riprova il senatore del M5s Orfeo Mazzella: «Le scrivo – afferma il senatore rivolgendosi al presidente De Gregorio - affinché la programmazione delle iniziative a supporto dello sviluppo economico e turistico del nostro territorio possono trovare accoglienza nei vertici dell’EAV.

Diversi stakeholder hanno sostenuto la necessità di una fermata del Campania Express anche a Torre Annunziata/Scavi di Oplontis. Il recente protocollo d’intesa, tra Ministero della Difesa, il Ministero della Cultura, l’Agenzia del Demanio e il Comune di Torre Annunziata, per la razionalizzazione e la valorizzazione dello “Stabilimento Militare Spolette" presente a Torre Annunziata, è un “investimento strategico” non solo per il suo valore testimoniale all’interno del più vasto ambito di valorizzazione del sito archeologico di Oplonti, ma anche come leva per il rilancio socio-economico-culturale di tutto il territorio

Il Patrimonio Unesco del Sito archeologico di Oplonti, include due beni dall’importante valore storico artistico, una villa d'otium chiamata «di Poppea» e una villa rustica detta «B» o «di Lucius Crassius Tertius»

Le persone che hanno visitato il Sito archeologico di Oplonti nel 2021 sono state 16.633, un numero superiore a quello di Villa Stabia, che si è fermato a 15.32».

Poi Mazzella lancia un appello al presidente De Gregorio: «Presidente, credo che sia giunto il momento che Il convoglio speciale "Campania Express" si fermi anche a Torre Annunziata/Scavi di Oplontis. È una scelta non più differibile per la fruizione dei meravigliosi ed incomparabili siti archeologici vesuviani e in attuazione delle politiche di responsabilità sociale dell’EAV».