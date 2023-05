A cura della Redazione

E la festa continua… Per il terzo scudetto del Napoli, i festeggiamenti sembrano non voler mai finire.

Erano iniziati subito dopo la partita Juve-Napoli, con la vittoria degli azzurri grazie al gol di Raspadori al 94’. All’aeroporto di Capodichino, migliaia di tifosi ad attendere l’areo proveniente da Torino. Un corteo di auto e moto ad accompagnare il pullman con i calciatori del Napoli per le strade della città.

Con Napoli-Salernitana al Maradona c’è stata una mezza festa, fino al gol del pareggio dei granata, quando poi la gioia dei tifosi ha lasciato il posto alla delusione per la mancata matematica conquista dello scudetto.

Ad Udine bastava un pareggio per potersi fregiare del titolo di Campioni d’Italia con cinque turni di anticipo. E pareggio fu. I tifosi napoletani potevano così dare sfogo a tutto il loro entusiasmo per una conquista che mancava a Napoli da 33 anni.

Nel capoluogo partenopeo e provincia, ma anche in tutta Italia, poteva iniziare la grande festa, con milioni di persone per strada, cortei di auto, bandiere al vento, fuochi d’artificio fino a tarda notte.

Poi la Fiorentina al Maradona. Finalmente si poteva festeggiare in casa propria, meglio ancora se con una vittoria. E vittoria fu con il gol di Osimhen. Questa volta i festeggiamenti erano tutti programmati: dai tifosi, con delle bellissime coreografie sugli spalti, dalla società con una manifestazione a fine partita, con la partecipazione di ospiti del mondo dello spettacolo e dell’intera l’equipe del Napoli: dai calciatori agli allenatori, dai dirigenti ai medici, dai massaggiatori ai magazzinieri. Poi il gran finale con fuochi pirotecnici ad illuminare il cielo di Napoli.

Ma l’attesa è per domenica 4 giugno, l’ultima partita di campionato che il Napoli disputerà allo stadio Maradona contro la Sampdoria. Per l’occasione è in programma una spettacolare festa per salutare la fine di un’incredibile stagione calcistica.

A presentare la serata sarà Stefano De Martino. Il conduttore di Torre Annunziata ha aperto la puntata del 4 maggio di Bar Stella su Rai 2 festeggiando lo scudetto del Napoli conquistato poche ore prima ad Udine (GUARDA VIDEO). Tra gli ospiti della serata ci sarà anche Giorgio Armani, che quest’anno è stato protagonista della fortunata partnership con il Napoli per le maglie della squadra.