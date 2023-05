A cura della Redazione

Fornire conoscenze e competenze per diventare caregiving. È quanto si propone di fare il corso gratuito “Sostegno alla Persona”, organizzato nell’ambito di Solidarity Pass, un progetto finanziato dalla Regione Campania con fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La formazione, aperta a tutti coloro che faranno richiesta e, in particolar modo, alle persone seguite dalle associazioni partner del progetto, risponde ai bisogni emersi dalle somministrazioni dei questionari per individuare i destinatari della Spesa Giusta. L’idea nasce osservando, nell’aumento della povertà degli ultimi anni, padri separati, giovani orfani o con un genitore defunto e nuovi disoccupati. Persone che hanno bisogno di ritrovare fiducia e autostima, anche attraverso percorsi formativi finalizzati alla certificazione delle competenze.

Per Sostegno alla Persona sono previste 90 ore di incontri frontali da 3 ore ciascuno, che si terranno i martedì e i giovedì dalle 15,30 alle 18,30 negli spazi della Mensa sociale della San Vincenzo De Paoli in Via Santa Sofia 30 a Napoli. Inizio delle lezioni fine maggio, mentre per iscriversi basta inviare una mail a sanvincenzonapoli@gmail.com o compilare la richiesta al form raggiungibile al seguente link https://forms.gle/spfkhpZBomj2Syy19.

Obiettivo di fondo dell’iniziativa è creare i presupposti per avviare i corsisti ai nuovi lavori, come appunto quello del caregiven, dando ai partecipanti al corso una maggiore padronanza nello svolgere le mansioni a supporto della persona che necessita di una presenza e un accompagnamento in diversificati ambiti e azioni della sua quotidianità. Essere una figura di presenza e compagnia alla persona presuppone una formazione che fornisca specifiche competenze circa l’approccio, la comunicazione e la relazione con coloro che vivono uno stato di bisogno.