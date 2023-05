A cura della Redazione

Nuova allerta meteo in Campania. L'avviso di criticità idrogeologica "arancione", diffuso dalla Protezione Civile regionale, scatterà dalle ore 21 di lunedì 15 maggio e persisterà fino alle 21 di martedì 16, e interesserà gran parte del territorio regionale, in particolare la fascia costiera e le isole (area vesuviana, Piana campana, penisola sorrentina-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana del Sele, Alto e Basso Cilento). Sulle restanti zone l'allerta sarà gialla.

Previste precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, che potranno essere anche forti, raffiche di vento, e mare agitato con mareggiate lungo le coste.

Prestare particolare attenzione inoltre a possibili allagamenti ed esondazioni dei corsi d'acqua, ad eventi franosi e cadute massi, colate di fango, nonché alle strutture e al verde pubblico sollecitati dai venti.

Fino alle ore 21 di oggi è allerta gialla su tutta la Campania.

Per le aree interessate dall'allerta arancione, è possibile che i sindaci emanino ordinanze di chiusura delle scuole, come già fatto in precedenti analoghi casi.