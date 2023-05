A cura della Redazione

Resteranno chiusi, verosimilmente per tutto il mese di maggio, la Villa del Parnaso ed il relativo parco urbano di corso Umberto I a Torre Annunziata.

Il provvedimento è stato adottato dal dirigente dell'Area Tecnico-Urbanistica dell'UTC, ingegnere Graziano Maresca, per consentire la riqualificazione dello storico complesso immobiliare che consente di collegare il litorale al centro città e di apportare migliorie all'area verde.

Sono previsti, infatti, interventi di ripristino degli intonaci all'interno della Villa (per intenderci, le murature del complesso di scale) e delle passerelle pedonali presenti nel parco. Il cronoprogramma delle opere, tuttavia, è legato alle condizioni meteorologiche, particolarmente avverse in questo periodo, che non consentono di effettuare i lavori in maniera costante. Quindi è presumibile che la riapertura avverrà verso fine mese o inizi di giugno.

Il parco dunque è interdetto ai cittadini dallo scorso 12 maggio, con conseguente impossibilità di spostarsi a piedi da e verso il litorale Marconi. L'accesso è consentito solo a studenti e personale scolastico del Liceo Pitagora-Croce.