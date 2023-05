A cura della Redazione

La malattia venosa interessa il 60-70% della popolazione, soprattutto il sesso femminile ma anche il sesso maschile ne è affetto.

Oltre ad essere una malattia estremamente diffusa, è una patologia da non sottovalutare per il suo carattere evolutivo, che passa dagli inestetismi cutanei degli stadi iniziali alle vene varicose, agli edemi, fino alle manifestazioni più gravi come ulcere, flebiti e trombosi.

La campagna invita le persone a prendersi cura di sé a partire da una maggiore attenzione alla salute delle gambe. Obiettivo dell’iniziativa è aumentare la conoscenza della malattia venosa cronica, una condizione clinica che accomuna molte persone, causata da un disordine della circolazione venosa che si manifesta con sensazione di gonfiore e pesantezza alle gambe, dolore, indolenzimento, spesso associati alla comparsa di capillari e varici. È importante sensibilizzare le persone ad ascoltare il proprio corpo e a prendersi cura di se stesse, per non sottovalutare quei campanelli d’allarme che segnalano disturbi della circolazione che, nel tempo, da trascurabili difetti estetici possono compromettere la salute e la qualità di vita.

Se hai bruciori, formicolii o avverti stanchezza o pesantezza alle gambe prenotati al numero 081 84 84 111 Nei giorni 10 e 24 giugno 2023 presso l’ambulatorio di Chirurgia Vascolare della Casa di Cura S. Maria La Bruna, sarà possibile effettuare uno screening gratuito con un ecocolordoppler e la consulenza di un chirurgo vascolare.