A cura della Redazione

Giornate Europee dei Parchi. Oggi, 24 maggio, si celebra l'iniziativa per far conoscere le aree protette aderenti all'Europarc Federation, tra cui quella del Parco Nazionale del Vesuvio.

Per l'occasione, fino al 28 maggio sarà possibile visitare gratuitamente il Cratere del Vesuvio per i residenti nei 13 Comuni del Parco (Boscoreale, Boscotrecase, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, S. Anastasia, Somma Vesuviana, Pollena Trocchia, Terzigno, Torre del Greco e Trecase).

Per accedere al Cratere sarà necessario effettuare la prenotazione sul portale online dell’Ente Parco (clicca qui), ed esibire all’ingresso, oltre al biglietto, un documento di identità che comprovi la residenza in uno dei sopra elencati Comuni del Parco.

"Siamo convinti - afferma il Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca - che per amare e rispettare il proprio territorio bisogna conoscerlo e viverlo: dunque, invito tutti coloro che non l’hanno mai fatto, o mancano da tempo, a provare l’emozione della risalita al Cratere. In un momento storico così delicato, dove i cambiamenti climatici minacciano sempre di più la sicurezza dei nostri territori e dei cittadini, bisogna incentivare, far crescere ed incrementarne la consapevolezza che la salvaguardia e il rispetto della biodiversità rappresentano il modo migliore per mettere in sicurezza e preservare il nostro territorio".