Ci sono anche i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata tra i 57 militari insigniti delle onoreficenze civili ed encomi nel corso della cerimonia che si è svolta nel cortile d'onore della Caserma "Salvo D'Acquisto" a Napoli, sede del Comando Legione Carabinieri Campania.

I riconoscimenti sono stati consegnati dal Generale di Corpo d'Armata Andrea Rispoli, al vertice del Comando Interregionale "Ogaden”, accompagnato dal Generale di Divisione Antonio Jannece, Comandante della Legione “Campania”. Presenti all’evento i Comandanti provinciali di Napoli, Salerno, Avellino e Benevento, dei Gruppi di Napoli, Castello di Cisterna e Torre Annunziata nonché una delegazione della rappresentanza militare e dell’Associaizone Nazionale Carabinieri, insieme a famigliari ed amici dei premiati.

Il Generale Rispoli ha espresso il suo grande apprezzamento per la meritoria attività dei militari ricompensati che hanno svolto, con spirito di sacrificio, abnegazione e alte capacità, complesse e articolate indagini per contrastare efficacemente i fenomeni delinquenziali del territorio o che hanno messo a rischio la propria incolumità per soccorre e salvare alcune persone in gravi difficoltà, dimostrando alte virtù civiche, umana solidarietà e audacia. L’Alto Ufficiale ha colto l’occasione per esprimere il suo più caloroso ringraziamento a tutti loro che, nel quotidiano agire, contribuiscono ad aiutare e proteggere la popolazione. "Il lavoro del carabiniere - ha ribadito Rispoli -, è un servizio per il prossimo, da svolgere sempre con passione, professionalità e altruismo, anche per rafforzare la fiducia dei cittadini nello Stato".

Le onoreficenze per i militari del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata sono state conferite in relazione ad "una complessa e articolata indagine nei confronti di due associazioni di tipo mafioso", condotta tra il 2018 e il 2021, che portò all'arresto di 31 affiliati, sequestrando circa 125 kg di marijuana, nonché beni mobili e immobili per un valore complessivo stimato in 50 milioni di euro.

Tra i premiati, anche dieci carabinieri che, nelle province di Napoli e Salerno, hanno salvato la vita a diverse persone in difficoltà, recuperate dalle abitazioni avvolte dalle fiamme e dal fumo; due militari in servizio ad Ariano Irpino, che hanno sventato il tentativo di suicidio di una donna che stava per lanciarsi da un viadotto ad una altezza di 30 metri; i militari della Tenenza di Pagani, che hanno sgominato un'organizzazione criminale deidta allo smercio di droga, arrestando 70 persone.