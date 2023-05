A cura della Redazione

Torre Annunziata è invasa da erbacce. Per strada, nei parchi, nelle scuole: non c’è un angolo della città senza rigogliosi cespugli che limitano finanche il transito dei pedoni.

Il motivo? Il precedente appalto per la manutenzione del verde pubblico è scaduto il 10 gennaio 2023 e solo in questi giorni è stata espletata la procedura per il nuovo affidamento. Per oltre 4 mesi, quindi, non c’è stata manutenzione del verde in città, ed il risultato è ben visibile sotto i nostri occhi. Si spera che per l’avvenire le gare possano partire molto prima della scadenza in modo da non interrompere un servizio così importante per la città.

Da lunedì 29 maggio finalmente inizia ufficialmente la manutenzione del verde con la ditta la Botanica srl di Melito Napoli, aggiudicatrice dell’appalto.

Si partirà con corso Umberto I fino all’angolo con via Tagliamonte e zona stadio comunale. Poi man mano si proseguirà verso il sud della città, secondo un cronoprogramma degli interventi (vedi sotto).

Le scuole saranno interessate a partire dal 1 giugno prossimo con la Media Pascoli di via Tagliamonte. I lavori termineranno per la fine di luglio 2023.