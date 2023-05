A cura della Redazione

La XXII Giornata Nazionale del Sollievo promossa dal ministero della Salute in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Fondazione Nazionale “Gigi Ghirotti”, sarà celebrata il prossimo 28 maggio 2023 con l’obiettivo di promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale.

In questo contesto si collocano le iniziative promosse dalla direzione azienda guidata dal direttore generale Giuseppe Russo. Vedono in prima linea il coordinamento aziendale di terapia del dolore dotato di 4 spoke della Rete regionale della terapia del dolore e di cure palliative, afferenti alle unità operative complesse di anestesia e rianimazione: area stabiese, sorrentina, nolana e vesuviana.

Con l’obiettivo di migliorare l’assistenza e la tempestività della presa in carico, sono stati incrementati il numero di prestazioni ambulatoriali e gli accessi alle cure ospedaliere di day surgery di terapia del dolore con il mantenimento delle attività domiciliari per i pazienti in cure palliative.

Si punta anche ad attivare procedure di assistenza del malato oncologico e con dolore cronico per riportare il trattamento nell’ambito dei gruppi oncologici multidisciplinari (Gom), attraverso linee guida operative omogenee sul territorio aziendale e a rafforzare l’umanizzazione delle cure in ambiente intensivo con l’estensione del sistema telematico “Closer”. Una tecnologia originale che permette di vedere il proprio caro, degente in rianimazione, durante il colloquio con il medico e l’infermiere in una saletta dedicata. Lo stesso sistema, tramite internet, offre l’opportunità di collegarsi dal proprio domicilio

Così come gli eventi aziendali per la promozione alla Salute “Pienz a Salute” hanno la finalità di fornire informazioni sulla cura della sintomatologia dolorosa acuta e cronica, benigna o neoplastica offrendo una panoramica di interventi volti a trattare la complessità del dolore e garantire la qualità e la continuità di cura ospedale territorio.