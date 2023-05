A cura della Redazione

Concorso “Mi cuoro di te”: il 2° Circolo didattico “Giancarlo Siani” si è classificata al sesto posto della classifica nazionale delle scuole primarie.

“Mi curo di te” - edizione acqua, con la scuola per l’agenda 2030, è il percorso promosso da WWF e Regina per scoprire, conoscere e amare il nostro pianeta, a partire dall’agenda Onu 2030. Quest’anno è stato trattato il tema dell’acqua, la risorsa naturale più preziosa per la vita, per raccontare l’importanza di questo elemento dal punto di vista, ecologico ed ecosistema.

Il progetto è stato rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado d’Italia, alle loro famiglie e a tutti coloro che si impegnano ogni giorno nella cura e nel rispetto della natura. È una proposta gratuita, ricca di approfondimenti ed attività analogiche e digitali, così da adeguarsi facilmente alle esigenze dei vari percorsi scolastici e anche alla didattica a distanza.

“Mi curo di te”, inoltre, si integra con linee guida ministeriali sull’insegnamento dell’educazione civica, disciplina obbligatoria che ruota intorno a tre assi fondamentali: cittadinanza digitale, costituzione, sostenibilità. Il concorso si è chiuso il 28 aprile 2023 e le prime sei scuole che si sono aggiudicate hanno vinto premi in buoni spesa o forniture di prodotti Regina e l’accesso al sito “oneplanetschool.wwf.it di WWF.

La scuola del comune oplontino si è aggiudicata una fornitura di prodotti Regina (cartacamomilla più fazzoletti regina WWF collection) e accesso alla sezione docenti oneplanetschool.wwf.it..

Gli elaborati realizzati durante il percorso saranno affissi nell'atrio principale della scuola. Una menzione particolare all'insegnante referente Elena Di Domenico, alle docenti e agli alunni delle classi terze e quarte per il risultato raggiunto.