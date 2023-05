A cura della Redazione

Anche quest'anno il 4º Circolo Didattico "C.N. Cesaro" aderisce alla campagna nazionale di promozione della lettura organizzata dal Centro per il libro e la lettura, il Maggio dei Libri. Una campagna atta a promuovere la lettura in modi originali e coinvolgenti.

“Si è deciso di aderire al terzo filone de Il Maggio dei Libri - commenta la dirigente Maria Pisciunieri - dando voce al genere poetico, l'arte di combinare parole e ritmo, di evocare emozioni, atmosfere, interi mondi, spazio quindi ai versi d’amore, alle filastrocche, ai poemi. La nostra parola d'ordine è stata "liberiamo la poesia" a scuola ma anche per la nostra città. Ci siamo riversati tra le strade di Torre Annunziata per lasciar vagare la poesia per ogni dove”.

Gli alunni hanno liberato più di mille poesie donandole a passanti stupiti ed entusiasti. I bambini hanno ricordato a tutti che la poesia ha le ali, la poesia è libera come l'aria.

“I bambini e la poesia salveranno il mondo”, conclude la dirigente.

Hanno aderito all'iniziativa, Libertà libreria Erboristeria& Biobar Asperula, La Purtecella, Piccoli Capricci, Capricci Kids, Gido's Cafè Bistrot, Brett vineria artigianale, Panificium MMXVIII.