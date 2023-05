A cura della Redazione

Giovanni Simeone e Giulia Coppini insieme a Positano.

Il calciatore del Napoli, in vista dell’ultima partita di campionato di domenica 4 giugno allo stadio Maradona contro la Sampdoria, si rilassa con la moglie Giulia nella splendida Positano.

Il nostro fotografo Salvatore Gallo lo ha immortalato al ristorante Chez Black insieme alla moglie Giulia mentre pranzano.

Giulia Coppini ha vinto Miss in Gambissima Toscana nel 2013 e nel 2016 è diventata inviata di Quelli che il calcio. È laureata in Biotecnologie ed è innamorata del mare. A Napoli, proprio per questo motivo, si è trovata molto bene.

Simeone, secondo le voci riportate di alcuni giornali romani, sarebbe fortemente richiesto dalla Lazio come vice di Ciro Immobile. La trattativa sarebbe stata avviata e ci sarebbe anche il consenso al trasferimento di Cholito.