Iniziativa dei tifosi del Savoia in località "Sette Scogliere" a Rovigliano.

I giovani street artist hanno riqualificato il muro che separa la piattaforma in cemento dalla scogliera: su fondo bianco la scritta “Torre Annunziata”, ai due lati uno stemma del Savoia con pallone e la scritta “Stili di vita”.

Un’iniziativa lodevole e volontaria, ore di impegno per eliminare l’obbrobrio rappresentato dalle condizioni del muro precedente. Niente di eccezionale, s’intende, ma almeno la bellissima vista del mare, con sullo sfondo lo scoglio di Rovigliano, la penisola sorrentina e Capri, non verrà deturpata.

Quella della fatiscenza delle pareti di edifici ed infrastrutture esistenti in città potrebbe essere risolta, come accade in altre città, con la realizzazione di murales. Un esempio l’abbiamo avuto con l’iniziativa degli studenti del Liceo Artistico “de Chirico” che nel 2016 hanno realizzato il murales scoperto all’ingresso dell’ex Lido Santa Lucia, storico stabilimento balneare del litorale oplontino. Oppure con le opere dipinte sotto le arcate borboniche e lungo Rampa Naviganti.

La nostra idea è di fare un lungo murales sul muro che fiancheggia le arcate borboniche in via Porto. Stiamo in contatto con RFI per avere l’autorizzazione ad eseguire l’opera. Iniziative a moderato costo che riqualificano interi ambienti della città.