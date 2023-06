A cura della Redazione

Rimodulato il piano di viabilità sulla Statale Sorrentina 145, nel tratto che insiste sul territorio di Castellammare di Stabia. Qui sono in corso i lavori dell'ANAS di riammodernamento del viadotto San Marco.

Per l'estate, infatti, al fine di evitare disagi alla circolazione veicolare che in questo periodo è sempre più intensa per l'ingente flusso di automobilisti che si recano in penisola sorrentina, l'ANAS ha disposto la sospensione dei lavori nelle notti tra i venerdì e i sabati, tra i sabati e le domeniche, e le notti delle domeniche. La chiusura della tratta stradale interessata dagli interventi (tra gli svincoli di Castellammare Ospedale e Castellammare-Villa Cimmino) non sarà attiva neanche nella notte compresa tra giovedì 1 e venerdì 2 giugno (Festa della Repubblica).

L'ultimazione delle opere avverrà entro la metà del prossimo mese di luglio.

In tutti gli altri giorni della settimana, la circolazione viene deviata in loco (dalle ore 20 alle 8 del mattino seguente) sulla viabilità alternativa (ex SS145 ed ex SS366 Agerolina).