A cura della Redazione

Come di consueto in questi giorni, anche oggi - venerdì 2 giugno - la Protezione Civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo "gialla" pomeridiana/serale valido su tutto il territorio regionale.

Le criticità persisteranno fino alle ore 21. Sono previsti temporali anche intensi ma fortemente localizzati, e potranno essere accompagnati anche da fulmini, grandine e raffiche di vento

"Pertanto - spiega la Protezione Civile - è presente un rischio idrogeologico" caratterizzato da "allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili. A causa delle caratteristiche di tale perturbazione va prestata attenzione anche al rischio derivante dalle grandinate di danni alle coperture e al rischio di danni alle strutture provvisorie oltre che alla caduta di rami o alberi derivanti dalle raffiche di vento. Si raccomanda la massima attenzione, anche in assenza di precipitazioni, per un rischio residuo nelle zone interessate dalle precipitazioni dei giorni scorsi".